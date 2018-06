L’équipe d’Espagne limoge son entraîneur à la veille de la Coupe du monde

La Fédération espagnole de football a décidé de limoger son sélectionneur, quelques jours avant le premier match de la Roja face au Portugal, indique le site France Football.

Julen Lopetegui a ainsi été démis de ses fonctions de sélectionneur de l’Espagne. Dans une conférence de presse anticipée, le président de la fédération a annoncé le licenciement du sélectionneur après sa future nomination sur le banc du Real Madrid, annoncée ce mardi.

Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, a déclaré avoir été «informé cinq minutes avant le communiqué de presse du Real. On ne peut pas accepter ça.» Il a expliqué avoir tenté d’apaiser les tensions d’une «situation très compliquée, alors que les joueurs et le nouveau staff technique vont faire tout pour aller le plus loin possible.»

Pour rappel, l’Espagne figure dans le même groupe que le Maroc (groupe B), aux côtés du Portugal et de l’Iran. Les Lions de l’Atlas rencontreront l’Espagne le 25 juin à 19 heures à Kaliningrad.