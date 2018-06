Russia 2018 : Achraf Hakimi, de la Champions League à la Coupe du Monde

Achraf Hakimi est le troisième plus jeune joueur de la Coupe du monde 2018. / Ph. DR

Plusieurs joueurs maroco-espagnols sont boudés par la Fédération espagnole qui sait que souvent, ces binationaux finissent par choisir la sélection nationale. C’est le cas de plusieurs Lions de l’Atlas dont Achraf Hakimi.

Né en Espagne de parents marocains originaires d’Oued Zem le 4 novembre 1998, formé à Madrid, ce prodige recevra sa première convocation de son pays d’origine pour épauler les Lionceaux de l'Atlas avant d’être sélectionner pour l’équipe nationale le 11 octobre 2016.

Ce jour-là, celui ayant réussi à convaincre Zinédine Zidane aura le même effet sur Hervé Renard. Le sélectionneur national le convoque alors pour l’amical contre le Canada qui se soldera par une victoire, 4 buts à zéro. Son premier match officiel, il le disputera face aux Aigles du Mali le 1er août 2017 (victoire du Maroc par 6 buts à 0). Ce jour-là, Hakimi se distinguera en marquant son premier but lui permettant de devenir un élément essentiel dans la formule d’Hervé Renard. Ce dernier l’a placé en latéral gauche, même s’il joue habituellement en latéral droit.

Le 17 mai 2018, Achraf Hakimi, haut de ses 180 cm, est sélectionné pour la Coupe du monde 2018 avec le Maroc. Âgé de 19 ans et quelques mois, le prodige est le troisième plus jeune joueur de la Coupe du monde 2018, derrière l’Australien Daniel Arzani (né le 4 janvier 1999) et le Français Kylian Mbappé (né le 20 décembre 1998).

Hakimi lors du match de Real Madrid contre Leganés en avril dernier. /Ph. AFP

Hakimi, l’amoureux du Real Madrid

Ses débuts, Achraf Hakimi les a effectués avec l'équipe des moins de 19 ans du prestigieux Real Madrid. Il prend part à Ligue de la jeunesse de l'UEFA lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017, une saison durant laquelle les Madrilènes arriveront jusqu’aux demi-finales. Ayant pour idoles l’international marocain Mustapha Hadji et le footballeur international français Zinédine Zidane, il ne tardera pas à intégrer l'équipe première, à laquelle il sera convoqué le 1er octobre 2017 en tant que joueur principal. Lors du match du Real Madrid CF, le 9 décembre 2017, contre Séville, Hakimi exhibe ses talents en marquant son tout premier but avec la première équipe.

La saison avec les Madrilènes finira en apothéose pour Achraf Hakimi puisque l’équipe avec laquelle le Maroco-espagnol jouera 17 matchs remportera la Ligue des champions. C’est lors de la célébration que Hakimi exposera le drapeau marocain. Une joie incomplète puisque le «magicien» du Real Madrid, celui ayant permis à Hakimi de «réaliser [son] rêve de jouer avec l’équipe première du Real Madrid», annoncera fin mai son départ des Merengue.