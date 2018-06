Russia 2018 : Manuel da Costa, le Lion qui connaît bien la Russie

Manuel Marouane da Costa Trindade Senoussi est Franco-maroco-portugais. Il est né le 6 mai 1986 à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), d’une mère marocaine et d’un père portugais. Il était éligible pour les trois différentes sélections, mais il a finalement choisi celle du Maroc. Il a joué avec la sélection des moins de 21 ans du Portugal et de la France, avant d’opter pour les Lions de l’Atlas sous l’ère de Badou Zaki.

Ses débuts, il les fera en Ligue 1 avec l’AS Nancy, où il fera une excellente première saison entre 2005 et 2006. Le défenseur marquera son premier but contre Le Mans en demi-finale, permettant ainsi à son équipe de se qualifier pour la Ligue Europa.

Habitué des grands tournois

A peine âgé de 20 ans, Manuel da Costa séduira bon nombre de clubs en France et en Europe. Son choix se portera finalement sur le club néerlandais PSV Eindhoven. Le numéro 14 brillera au sein du club et deviendra très rapidement le nouveau chouchou de l’entraineur, Ronald Koeman, actuellement sélectionneur des Pays-Bas. C’est à ses côtés que le joueur trouvera sa place comme défenseur central, devenant ainsi un pilier de l’équipe.

Le 12 septembre 2006, Da Costa participe à sa première Champions League avec comme redoutable adversaire Liverpool (0-0). Deux ans plus tard, il signe pour l’ACF Fiorentina et ne fera qu’une seule apparition dans le Championnat italien de football. Et en 2009, il sera transféré à la Sampdoria de Gênes pour le reste de la saison, sans convaincre. Il signera par la suite un contrat de trois ans avec West Ham United.

La Remontada

Le Franco-moroco-portugais semble préférer la fraîcheur du nord que la lombardie du sud. Il fera une de ses meilleures saisons avec le club anglais, s’imposant face à de grandes équipes telles qu’Everton ou Stroke City.

Plus à l’aise dans le grand froid il ira affronter celui de Russie, avec le Lokomotiv Moscou. Pour le montant de 1,5 millions d’euros, il fera un début de saison remarquable et restera avec le club de la capitale pendant trois années, avant d’être prêté au CD Nacional portugais.

Durant ces années, da Costa sera approché par l’équipe nationale marocaine. Après une première tentative ratée d’Eric Gerets en 2010, c’est finalement, Badou Zaki qui réussira à le convaincre et le convoquera le 16 mai 2014.

Parallèlement, Manuel continuera sa petite tournée, avec le Sivasspor turc, puis l’Olympiacos grec, pour retourner ensuite chez le Başakşehir turc, en juin dernier, pour un contrat de deux ans.

Son premier match en tant que Lion a lieu le 23 mai 2014, lorsque le Maroc s’impose largement face au Mozambique (4-0). Il marquera son premier but avec la sélection le 27 mars de cette année, lors du match préparatif face à l’Ouzbékistan. Depuis, Manuel da Costa, vice-capitaine des Lions est un des piliers de cette sélection.