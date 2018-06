Russia 2018 : Amine Harit, un «Rookie» chez les Lions de l’Atlas

Il est l’un des plus jeunes membres de la sélection marocaine pour ce Mondial 2018. Amine Harit est né de parents marocains le 18 juin 1997 à Pontoise, en Ile-de-France. Il évolue actuellement au poste de milieu offensif au club allemand de Schalke 04 depuis le 10 juillet 2017, date de la signature d’Amine Harit d'un contrat de 10 millions d'euros pour une durée de 4 ans.

Franco-marocain, le jeune homme âgé de 21 ans a fait le choix de concourir dans les rangs de la sélection marocaine. Formé à Nantes, l’ailier avait remporté le titre de champion d’Europe U19 lors de l’été 2016.

«Le lobbying des instances marocaines ne date pas d’hier. Amine Harit et son père sont en contact avec la fédération marocaine depuis des années», rapporte l’agence de presse sportive RMC Sport, rapportant qu’Hervé Renard lui aurait téléphoné plusieurs fois pour le convaincre de défendre les couleurs du royaume. «Il venait pourtant d’être appelé par Sylvain Ripoll, le nouveau sélectionneur des espoirs, et était titulaire mardi soir, lors de la victoire face au Kazakhstan», poursuit l’agence.

Rookie

«J’ai décidé de choisir le Maroc, ce n’est pas un choix facile. J’ai une grande famille, les parents marocains, de petites choses ont fait pencher la balance. Mes amis, ma famille ont beaucoup échangé avec moi sur le sujet. Cela reste un choix du cœur, je vais là-bas depuis que je suis tout petit. Je remercie l’équipe de France pour tout ce qu’ils m’ont apporté», avait-il déclaré dans une vidéo diffusée sur son compte Facebook en septembre dernier.

«Ce n’est pas un choix qui date d’une semaine ou deux, c’est vraiment un choix mûrement réfléchi depuis un an, voire un an et demi maintenant. Je pense que c’est le choix le plus difficile que j’ai eu à faire depuis le début de ma carrière et aujourd’hui j’en suis très fier», ajoute celui qui a remporté l’Euro 2016 chez les moins de 19 ans avec les Bleuets.

Plus récemment, il a été élu Rookie à la Bundesliga pour la saison 2017/2018. Lors de cette saison, Amine Harit a marqué trois buts et a enregistré sept passes décisives lors de la Bundesliga. Pour rappel, le Rookie de l’année est un prix décerné par les fédérations sportives aux athlètes de haut niveau lors de leur première saison dans la fédération en question.