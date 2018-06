Crédit agricole du Maroc lance sa nouvelle solution de paiement mobile

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc a lancé sa solution de paiement mobile Beztam-E, qui s’inscrit dans le cadre du projet national de paiement mobile porté par les autorités monétaires, indique un communiqué de presse de la banque.

Beztame-E est un porte-monnaie électronique pour réaliser des opérations de transfert d’argent et de paiement de façon simple chaque jour et à n’importe quelle heure. La solution de paiement mobile est adossée à «un compte bancaire ou à une carte prépayée», ajoute la même source. Elle permet au client de «procéder au paiement des commerçants, de transférer l’argent de mobile à mobile, de payer des factures, des recharges téléphoniques, des créances publiques et d’effectuer des retraits sans carte au niveau des guichets automatiques bancaires du Crédit Agricole du Maroc», précise le communiqué de presse.

Les utilisateurs peuvent suivre et gérer leurs transactions grâce à l’ergonomie pensée pour être utilisée par toutes les catégories de la clientèle, l’authentification via empreinte digitale et le scan du QR Code qui offre la possibilité d’effectuer des paiements et des transferts d’argent. L’application affiche également des notifications instantanées, permet la consultation gratuite des tickets de paiement électronique et la géolocalisation des commerçants Beztam-E et des guichets automatiques bancaires.

Beztam-E s’adresse également aux clients non bancarisés qui peuvent «effectuer leurs transactions grâce à une carte prépayée Crédit Agricole du Maroc». Les détaillants peuvent utiliser cette solution de paiement pour payer leurs grossistes.