Mondial 2026 : Les fédérations africaines exhortées à soutenir la candidature marocaine

Les responsables de la candidature marocaine et celle conjointe des Etats-Unis, Canada et Mexique ont rencontré, lundi, les électeurs de cinq sur six fédérations continentales, indique Associated Press.

Ce mardi, l’Union des associations européennes de football (UEFA) est supposée rencontrer les responsables des candidatures pour l’organisation du Mondial, seulement un jour avant le vote prévu à Moscou en Russie pour déterminer le pays-hôte du Mondial 2026.

Selon la même source, les 50 fédérations africaines «sont exhortées» à unifier leur décision et voter pour la candidature marocaine pour l’organisation du Mondial 2026.

Cette décision intervient suite à une déclaration de l’ancien joueur de Liverpool, El Hadji Diouf, également ambassadeur de la candidature marocaine, qui a demandé à ce que les leaders du football africain «se tiennent la main» ce mercredi, c’est-à-dire le jour du vote.

Pour rappel, le Maroc est face à la candidature conjointe de l’Amérique du nord avec les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Les trois pays ont obtenu de meilleurs résultats lors de l’évaluation de la task force avant le vote.

Toutefois, tout reste à jouer, puisque plus de 207 fédérations de football du monde entier vont voter pour leur candidature préférée. Le Maroc compte en majeure partie sur le soutien des pays africain et ses alliés en Europe.

En Afrique, le Libéria, la Namibie et le Zimbabwe ont annoncé auparavant leur soutien à la candidature nord-américaine.