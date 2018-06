Lutte contre le terrorisme : Vers une «quadripartite ministérielle» de la Justice entre France, Belgique, Espagne et Maroc

La France et la Belgique ont annoncé, lundi à Paris, qu’elles œuvreront à la mise en place d’une «quadripartite ministérielle» associant les ministres de la Justice de leurs pays en plus de ceux de l’Espagne, et du Maroc. / Ph. DR

La France et la Belgique ont annoncé, lundi à Paris, qu’elles œuvreront à la mise en place d’une «quadripartite ministérielle» associant les ministres de la Justice de leurs pays en plus de ceux de l’Espagne, et du Maroc en vue de permettre de matérialiser à haut niveau l’engagement de leurs gouvernements et leur solidarité dans la lutte contre le terrorisme islamiste.

La France et la Belgique ont décidé «d’oeuvrer à la mise en place d’une ‘quadripartite ministérielle’ associant les ministres de la justice de la Belgique, de l’Espagne, de la France et du Maroc, devant permettre de matérialiser à haut niveau l’engagement de nos Gouvernements et leur solidarité dans la lutte contre le terrorisme islamiste», lit-on dans une déclaration conjointe sur la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte antiterroriste, rendue publique à l’issue d’une rencontre entre le Premier ministre français Edouard Philippe et son homologue belge Charles Michel.

Les deux pays ont également exprimé leur détermination à «agir auprès de nos partenaires pour que celle-ci puisse se tenir d’ici la fin de l’année», selon la déclaration.

Ils ont en outre exprimé leur volonté de poursuivre le renforcement des échanges d’informations, des coopérations opérationnelles et opérations conjointes entre leurs services et à travailler sur l’harmonisation des critères d’identification biométriques au sein de leurs bases de données, en particulier concernant le traitement de l’ADN, afin de faciliter l’arrestation de personnes mises en cause pour des faits de terrorisme.