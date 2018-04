Maroc : Hakim Marrakchi et Assia Benhida-Aiouch candidatent pour la présidence de la CGEM

Hakim Marrakchi et sa colistière, Assia Benhida-Aiouch / Ph. CGEM

Hakim Marrakchi et sa colistière, Assia Benhida-Aiouch ont récemment déposé leur candidature à la Présidence et à la Vice-présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), indique un communiqué.

Industriel depuis près de 30 ans et membre actif de plusieurs instances professionnelles (CGEM, ASMEX, FENAGRI, CETIA, CNCE & AB2C), Hakim Marrakchi est un chef d’entreprise confirmé, cernant les contraintes économiques et sociales liées au monde de l’entreprise. Il veut faire de celle-ci un levier économique et social inclusif.

Assia Benhida-Aiouch, entrepreneuse depuis 20 ans, est quant à elle experte en transformation d’entreprises et Change management. Elle est par ailleurs administratrice à la CGEM et membre du conseil administratif du Club des Femmes administrateurs du Maroc, précise encore le communiqué.

Parallèlement à ce binône, l’ancien chef de la diplomatie, Salaheddine Mezouar, a également déposé vendredi sa candidature officielle à la succession de Miriam Bensalah, avec l’actuel vice-président de la CGEM, Faïçal Mekouar.