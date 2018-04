Le maxi trimaran Banque Populaire IX chavire près des côtes marocaines

Le maxi trimaran Banque Populaire IX a chaviré dans la nuit de vendredi à samedi, au large du Maroc, a indiqué l’équipe samedi, cité par l’AFP. L’équipage est cependant en sécurité à l’intérieur du bateau.

«Ils ont pu déclencher la balise de détresse et contacter le team technique à terre. Un bateau est d’ores et déjà en chemin pour rejoindre le trimaran et son équipage dans les prochaines heures.»