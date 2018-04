Entreprise : Le Club des dirigeants se réunit à Casablanca

A l’occasion de leur cinquième rencontre, les membres du Club des dirigeants se sont réunis le 6 avril dernier à Casablanca, dans le but d’élaborer une vision commune.

En effet, le Club des dirigeants a pour mission de créer un espace «de mise en relation, d’échanges, de partage de bonnes pratiques et de networking entre ses membres, pour favoriser la conclusion des affaires et améliorer le benchmarking de différentes activités», indiquent les organisateurs.

Ce club se veut ainsi comme porteur d’opportunités business et de recommandations à portée économique, ajoute un communiqué.

Aujourd’hui, le Club des dirigeants compte plus de 200 professionnels de PME et de TPE. Il envisage de créer des antennes régionales «afin de mieux répondre aux besoins de développement, de financement, de conseil et d’accompagnement des PME et des TPE», explique la même source.