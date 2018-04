Avec Fadila El Gadi, la broderie marocaine s’invite au Panama

La styliste marocaine Fadila El Gadi a posé ses valises au Panama, le 12 avril, pour le premier défilé de Haute couture marocaine.

Longuement souhaité par l’ambassadrice du Panama au Maroc, Gloria Young, ce défilé veut créer un dialogue interculturel entre les artistes panaméens et les brodeurs marocains. Dans ce sens et en décembre 2017, Fadila El Gadi avait rencontré des créateurs issus des tribus Soloy, Arimae et Nargana.

En retour, deux artisanes panaméennes avaient visité les Ateliers El Gadi au Maroc, où elles avaient formé deux artisans marocains à la broderie panaméenne.