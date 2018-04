Espagne : L’armée de l’air est préoccupée par le faible dispositif de défense des Iles Canaries

Assurer une bonne défense aérienne des Iles Canaries face à une éventuelle attaque d’une force étrangère, en l’occurrence le Maroc, préoccupe les militaires espagnols, selon le site d’actualité elconfidencialdigital.com.

En cause, la fin de cycle se profile pour une vingtaine d’avions de chasse F-18, de fabrication américaine, installés depuis des années sur la base de Gando (Gran Canaria). La publication en ligne, très proche des milieux sécuritaires, avance même la possibilité de retirer ces appareils du service et de proclamer leur «inopérabilité» entre 2020 et 2022.

Cependant, la relève des F-18 par de nouveaux avions plus performants n’est pas encore envisagée cette année par le ministère espagnol de la Défense, affirme la même source.

Cette année, le gouvernement Rajoy a opté pour l’achat de 17 hélicoptères de CH-47 Chinok. En effet, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) annonce, dans une note publiée le 4 avril, que le contrat est d’un montant de 1,3 milliards de dollars. Il prévoit la vente de ces appareils à l’Espagne, avec tous les équipements de rechange et les supports techniques nécessaires.

La «superiorité» des F-16 marocains

Au moins deux F-18 déployés sur Iles Canaries sont frappés par la limitation des heures de vols. Quant aux autres composantes de la flotte, elles sont «dans de meilleures conditions» pour effectuer des missions aériennes de reconnaissance. Ceci dit, l’âge de la retraite avance à grands pas, reconnait ECD qui cite des sources militaires.

Et de rappeler que ces F-18 étaient acquis de l’US Navy par l’armée espagnole, alors qu’ils avaient dans le compteur «une bonne quantité d’heures de vol».

A dessein de retrouver un équilibre avec les F-16 du Maroc, voire une supériorité, les généraux espagnols de l’armée de l’air sont partagés entre les qualités des F-35 et celles de l’Eurofighter Tranche 3, une version plus moderne des F-18.

Depuis leur entrée en service en 1986, les F-18 ont connu 30 crashs dont trois aux Iles Canaries. C’est dire que l’âge de départ à la retraite ne concerne pas uniquement ceux déployés dans l’archipel en face des côtes marocaines, mais il intéresse également tous les appareils installés dans tout le territoire espagnol. L’armée de l’air possède en effet 85 F-18. L’opération de leur remplacement tous sera certainement coûteuse.