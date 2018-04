Trois huiles d’olive marocaines primées lors d’un concours international

Au titre de l’année 2018, 189 huiles d’olive vierges extra ont été présentées au Concours international des huiles d’olive vierges extra «Prix à la qualité du conseil oléicole international – Mario Solinas», provenant de onze pays à savoir l’Espagne, le Portugal, la Tunisie, l’Italie, le Maroc, la Grèce, la Turquie, la Chine, la France, la Croatie et le Brésil.

Sur les douze huiles d’olive vierge extra primées, deux huiles appartiennent à deux sociétés marocaines, indique dans un communiqué le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. De même, un Groupement d’intérêt économique (GIE), créé dans le cadre du projet MCC, financé par les gouvernements américain et marocain, a été retenu parmi les finalistes.

Il s’agit de la société Domaine Arij (Marrakech-Safi) qui a reçu le 1e prix «Médaille d’or» dans la catégorie fruité vert moyen, la société Oléa Food «Conserves de Meknès-Aïcha», lauréate du 3e prix «Médaille de bronze» dans la catégorie fruité vert moyen, ainsi que le GIE Zouyout Chiadma Mogador (Marrakech-Safi), qui a été retenu comme finaliste en occupant la 4e place dans la catégorie fruité mûr.

Le concours international Mario Solinas est organisé annuellement depuis 2001 par le Conseil oléicole international (COI), une organisation intergouvernementale d’Etats producteurs d’huiles d’olive et des olives de table.

L’objectif principal de ce concours est de sélectionner parmi les huiles d’olive vierges extra participantes des deux hémisphères celles présentant les meilleures caractéristiques organoleptiques dans quatre catégories selon le fruité.