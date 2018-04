Italie : Après une lettre ouverte, une bibliothèque porte le nom d’une Marocaine

Cette incroyable histoire est celle de Khaoula, une jeune d’origine marocaine qui a vécu à Bologne, Tanger, puis Londres.

Khaoula est née au Maroc. Quelques mois plus tard, elle ira vivre à Bologne avec ses parents. «Nous vivions à cinq dans un appartement de deux pièces. Et donc, il n’y avait pas d’espace pour étudier», se souvient-elle. Si l’école permettait cependant l’accès aux élèves le week-end, Khaoula ne pouvait pas s’y rendre : «Mes parents travaillaient et ne pouvaient pas venir me chercher, alors je n’y allais pas souvent.»

A part cette initiative lancée par l’école, il n’existait aucun espace où les élèves pouvaient lire des livres. C’est là où Khaoula, âgée à peine de 12 ans et encouragée par l’un de ses enseignant, avait rédigé une lettre ouverte à la mairie de la ville, en 1998.

La lettre sera reprise par le quotidien L’Unità. Ainsi 12 ans après, en 2008 a eu lieu l’inauguration de la bibliothèque «La Casa di Khaoula». Ce 13 et 14 avril 2018 seront célébrés les 10 ans de la bibliothèque, en présence du maire, Virginio Merola, et le conseiller pour la culture Matteo Lepore, ainsi que Khaoula comme invitée d’honneur.

Agée de 32 ans aujourd’hui, Khaoula est installé à Londres, où elle poursuit son cursus académique. Evoquant son quotidien en Italie, elle confie que «Bologne est spéciale, elle a beaucoup changé ces dernières années. Elle a toujours été une ville ouverte, mais par rapport à il y a 20 ans, les choses se sont améliorées, car il y a beaucoup plus d’intégration».