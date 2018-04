Maroc : La FIDH dénonce l’arrestation d’un militant marocain réfugié en France

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, partenariat de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), indique, aujourd’hui dans un communiqué avoir été informé «par des sources fiables» de «l’arrestation et de la détention arbitraire de M. Zine El Abidine Erradi», membre de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) - section Paris/Île-de-France, et ancien membre fondateur et vice-président de la section de Sidi Ifni.

L’Observatoire indique que M. Erradi «a été arrêté à l’aéroport d’Agadir par la police marocaine, puis transféré au commissariat de Sidi Ifni». Cette arrestation «intervient en lien avec une précédente condamnation à un an de prison ferme et 5 000 dirhams (…) d’amende pour ‘manifestation violente et non autorisée’ et ‘désobéissance civile’, prononcée in absentia en 2016 par la cour d’appel d’Agadir à la suite de sa participation aux mobilisations populaires de 2014, demandant la tenue d’une enquête sur la mort d’un jeune de Sidi Ifni, suspectant la police d’avoir joué un rôle dans la disparation de celui-ci».

L’organisation le présente comme «un ancien prisonnier politique marocain, réfugié en France depuis septembre 2015». Sa venue au Maroc fait suite à un accord, via un sauf-conduit, du préfet de Cergy dans le cadre d’une mesure exceptionnelle lui permettant d’effectuer un déplacement au Maroc pour des raisons humaines et familiales poursuit l’Observatoire.

Dans un autre communiqué, le parti de la Voie démocatique, qui a alerté le 8 avril de l’arrestation, indique que ce document permettait notamment à M. Erradi de se rendre au pays sans être inquiété sur ses droits.

De son côté, l’Observatoire «dénonce fermement l’arrestation et la détention arbitraire de M. Erradi par les autorités marocaines» et «appelle à sa libération immédiate et inconditionnelle».