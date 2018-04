Real Madrid # Juventus : Hervé Renard remonte le moral à Medhi Benatia

L’élimination de la Juventus de Turin face au Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, le 11 avril au soir, a provoqué la déception de Medhi Benatia qui s’est exprimé en colère au micro de BeIN Sports après le match. Toutefois, l’international marocain a pu compter sur le soutien du sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, qui a félicité le joueur de la Juve sur Twitter pour sa prestation.

Félicitations @MedhiBenatia @juventusfc pour son superbe match contre @realmadrid Fier de lui

Congratulations to #MedhiBenatia for his match #RMAJUV Proud of him — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) 12 avril 2018

«Félicitations Medhi Benatia pour son superbe match contre le Real Madrid», écrit Hervé Renard. Une tentative de remonter le moral de la part du sélectionneur national après la faute de Medhi Benatia à la 93e minute sur Lucas Vasquez, et qui a mené au penalty de victoire pour l’équipe madrilène.

Medhi Benatia en direct sur beIN SPORTS : "Je suis dégoûté du monde du football !"#RMAJUV pic.twitter.com/dQHS3mAtvv 11 avril 2018

Juste après la rencontre, l’international marocain s’est exprimé au micro de BeIN Sport en jetant la faute sur l’arbitrage : «J’en ai fait des matchs, j’en ai vu à la TV. Tu ne peux pas siffler penalty. Tu ne peux pas siffler sur ce genre d’action ! Après, lui (l’arbitre, ndlr), il a estimé qu’il y avait faute. C’est rageant pour nous, vu les efforts qu’on a faits, parce qu’honnêtement, c’est un match qui doit finir en prolongation.»

Et d’ajouter : «Un arbitre ne peut pas se permettre de donner un penalty à la 93e et de plomber les espoirs des gens. Si j’avais fait une faute claire, j’aurais dit honnêtement : ‘Je l’ai touché, de toute façon il marquait dans le but vide. J’ai tenté le tout pour le tout.’ Mais c’est pas le cas ! J’ai justement tout fait pour ne pas le toucher.»

Cette défaite a plombé le moral de l’international marocain qui se dit «de plus en plus dégoûté de ce monde du football».