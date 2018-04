Maghreb : Après Alger, quatre partis «modernistes» se retrouvent à Tunis

La capitale tunisienne abrite, les 13, 14 et 15 avril, une nouvelle réunion de quatre formations maghrébines se revendiquant «modernistes».

A Tunis, les dirigeants du PAM (Parti authenticité et modernité), du Parti national libyen (PNL), d’Al Joumhouri-Tunisie et du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RDC, Algérie), auront à approfondir les discussions sur leur projet de création d’une coordination au niveau de l’Afrique du Nord et du Sahel.

En mars à Alger, des représentants de ces partis avaient signé une déclaration commune, dont l’objectif est de «dépasser les fragmentations de leurs potentiels politiques et économiques qui figent le sous-continent nord-africain dans l’immobilisme et les menaces de régression voire de déstabilisation».

Lors de la réunion de Tunis, la délégation du PAM devrait être conduite par son secrétaire général, Ilyas El Omari.