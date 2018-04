Affaire Ben Barka : Miloud «Chtouki» débouté par la justice française

La 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a rejeté, le 30 mars dernier, la plainte de Miloud Tounsi (dit Chtouki) pour diffamation. Elle avait été déposée contre l’écrivain et journaliste Marc Baudriller, auteur du livre «Une histoire trouble de la Ve République – Le poison des affaires», ainsi que son éditeur.

Dans un communiqué daté du 10 avril, le Comité pour la vérité dans l’enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka indique que le plaignant, ancien agent des services secrets marocains, avait mis en cause la version des faits relatée dans le second chapitre du livre de Baudriller. Ce dernier y évoquait le rôle de Miloud Tounsi dans l’enlèvement de Mehdi Ben Barka, le 29 octobre 1965 à Paris.

«Dans ses attendus, le Tribunal a pris acte des arguments apportés par Me Claire Simonin, avocat de Marc Baudriller, ainsi que des pièces versées aux débats pour juger de la bonne foi de ce dernier. Aux dernières nouvelles, Miloud Tounsi aurait fait appel de la décision», ajoute le communiqué.

Dans celui-ci, le Comité pour la vérité dans l’enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka, ainsi que «l’Institut Mehdi Ben Barka – Mémoire vivante», se disent satisfaits de l’annonce de ce jugement.

Ils rappelle qu’«à la suite des autres plaintes du sieur Miloud Tounsi, le juge Patrick Ramaël (en septembre 2018), les journalistes Joseph Tual et Frédéric Ploquin, Me Maurice Buttin et Bachir Ben Barka (au printemps 2019) sont également convoqués devant la 17e chambre correctionnelle».