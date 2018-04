Déclaration de Laâyoune : Les partis sont-ils en mesure de défendre la position du Maroc sur le Sahara à l’international ?

Dans le paragraphe 12 de la Déclaration de Laâyoune, les partis renouvellent leur engagement :

«Exploiter les relations de nos partis, toutes composantes confondues, avec nos homologues au niveau des pays frères et amis, l’objectif étant d’œuvrer à la création de groupes d’influence et de lobbying en vue d’adopter et appuyer la position de notre pays et de contrecarrer les thèses des adversaires».

Des engagements que les formations politiques marocaines ne pourraient peut-être pas honorer. En effet, aucune d’elle, à l’exception du Parti socialiste unifié (PSU) de Nabila Mounib – en témoigne le cas de la crise avec la Suède – n’a assez d’influence au-delà des frontières nationales pour défendre la position du royaume sur le Sahara.

Une présence internationale très limitée

Le Parti de la justice et du développement (PJD) est la première force politique en termes de nombre de sièges à la Chambre des représentants. Pourtant, hormis ses liens avec la sphère de l’organisme des Frères musulmans et de l’AKP du président turc Erdogan, ses liens à l’international sont très limités.

De son côté, l’Istiqlal n’est guère mieux armé pour remplir convenablement cette mission. S'il est à la fois membre de l’Union démocrate internationale (UDI), depuis 2014, et de l’Internationale démocrate du centre (IDC), le PI n’a pu jusqu’à aujourd’hui convaincre ses «partenaires» dans les deux organisations d’adopter les positions marocaines sur le Sahara.

En témoignent les décisions du Parti populaire européen (PPE), également membre de l’IDC, prises alors dans les rangs de l’opposition, contre les intérêts de Rabat et notamment au Parlement européen. Ce n’est d’ailleurs qu’après avoir remporté les législatives de novembre 2011 que le PPE est moins souvent revenu à la charge.

Depuis sa création en 1978 dans des conditions particulières, le Rassemblement national des indépendants (RNI), lui, a surtout servi de machine électorale. Son appui sur les notables le prive d’une projection à l’international. Le Mouvement populaire (MP) est logé à la même enseigne.

La dernière fois que Mohammed VI avait fait appel aux partis pour le Sahara

Autant dire qu’il est difficile d’endosser le rôle joué par l’Union socialiste des forces populaires (USFP) dans ce sens, sous Hassan II (1961 – 1999). En septembre 1975, soit un mois avant l’annonce de la Marche verte, le défunt roi avait envoyé Abderrahim Bouabid, alors premier secrétaire de la Rose, effectuer des tournées dans des pays du Mouvement des non-alignés et aux Nations unies, afin de plaider la cause du Maroc sur le Sahara. Membre-fondateur de l’USFP, Omar Benjelloun avait d’ailleurs donné son dernier entretien à Libération France, portant longuement sur la question du Sahara, peu avant son assassinat le 18 décembre 1975.

Aujourd’hui, il est improbable de voir le même scénario se répéter. Force est de constater que les partis ont perdu l’initiative sur ce sujet. Il faut remonter à 2006 pour tomber sur le Mémorandum élaboré par l’USFP, l’Istiqlal et le PPS sur le Sahara.

Par ailleurs, la dernière fois que le roi Mohammed VI a confié une mission aux partis politiques sur le Sahara remonte à 2009. A l’époque, il avait chargé les chefs des partis de la majorité gouvernementale, Abbas El Fassi (Istiqlal), Abdeloualhed Radi (USFP), Mustapha Mansouri (RNI) et Ismail Alaoui (PPS) de se rendre dans les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité pour expliquer le plan d’autonomie proposé en 2007.

Depuis, plus rien. Même lors de la première crise de 2013 avec l’administration Obama sur le Sahara, ce sont les hommes du Palais qui étaient aux commandes et non pas les représentants des formations politiques.