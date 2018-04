Maroc : Bientôt du poulet ukrainien sur les étalages

Le ministère ukrainien de la Politique agricole et de l’alimentation a annoncé qu’un accord venait d’être signé entre les deux pays. Après la viande russe, le Maroc devrait ainsi ouvrir son marché national au poulet et à la viande ukrainienne.

«Le service public pour la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs de l’Ukraine et l’autorité compétente du royaume du Maroc ont convenu d’un certificat vétérinaire pour l’exportation des produits de viande et de volaille en provenance d’Ukraine vers le Maroc», peut-on lire dans le communiqué du ministère ukrainien.

Par ailleurs, ce dernier affirme que «le Maroc est un pays prioritaire pour l’Ukraine, dans le domaine du développement du commerce agricole bilatéral». En effet et rien qu’en 2016, les échanges commerciaux entre les deux pays s’élevaient à 221 millions de dollars.