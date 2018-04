Tanger : L'équipementier sud-coréen Hands Corporation pose la première pierre de son usine

L’équipementier sud-coréen Hands Corporation a lancé, mardi à Tanger Automotive City, les travaux de construction de sa nouvelle usine spécialisée dans la production de jantes en aluminium, d’un investissement de 4,33 milliards de dirhams (MMDH).

S’exprimant lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a indiqué que cette nouvelle unité de production de Hands Corporation, un des cinq leaders mondiaux de fabrication des jantes en aluminium, sera implantée sur une superficie de 23 ha et permettra la création de 1 300 emplois directs. Ce projet va par ailleurs opérer une intégration poussée de la chaîne de valeur du secteur automobile.

Cette nouvelle usine aura une capacité de production de 8 millions d’unités par an, destinées principalement à l’export dans le monde entier, a déclaré de son côté le président du Conseil de surveillance de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), Fouad Brini. «Nous passerons au troisième rang mondial au niveau de la fabrication de jantes en aluminium», a-t-il dit.

«Le Maroc est le meilleur endroit en Afrique du Nord pour développer les activités internationales de Hands Corporation», a confié le président du groupe Hands Corporation, Seung Hyun Chang. L’expansion au Maroc du groupe, fort de 40 ans d’expérience industrielle et commerciale, s’inscrit dans le cadre de son objectif de devenir «le numéro 1 mondial».

Le groupe Hands Corporation dispose de plusieurs usines de production d’une capacité de 13,5 millions d’unités par an et d’un centre de recherche et développement établis en Corée et en Chine. Il fournit les principaux constructeurs automobiles dont Hyundai Motors, Renault, Ford et Volkswagen. En 2016, le groupe a réalisé, avec ses 2 360 employés, un chiffre d’affaires estimé à 542 millions d’euros.