Coupe du Monde Kharlempiev de sambo : Quatre médailles pour le Maroc

Les athlètes marocains se sont adjugés, le week-end dernier, quatre médailles lors des compétitions de la Coupe du monde Kharlempiev de sambo, deux en argent et autant de bronze.

Cette performance des athlètes marocains lors de cette édition, organisée par la fédération russe sous l'égide de la Fédération Internationale de Sambo, a été l’œuvre d’Anouar El Brizzi et Badreddine Diani qui ont enlevé les deuxièmes places des podiums respectivement dans les catégories moins 100 kg et plus 82 kg, indique un communiqué de la fédération royale marocaine de sambo et Taijitsu.

Les champions Zakaria Gourma et Anouar Mouzoul ont remporté les médailles de bronze en sambo combat dans les catégories moins 68 kg et moins 57 kg.