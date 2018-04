Finance islamique : Le Maroc va émettre son premier sukuk

Un an après l’octroi de licences à cinq banques pour la mise en place de filiales de finance islamique, en partenariat avec des banques spécialisées en la matière, le Maroc prépare désormais l’émission des sukuk via les circuits de ces banques, rapporte ce mardi Bloomberg.

Hicham Talby, directeur du secteur des finances au département du Trésor, indique que le ministère de l’Economie et des finances prévoit en 2018 quatre émissions de sukuk, libellées en dirham. Ces mécanismes d’obligation auprès des créanciers se déclinent en quatre formules différentes : Ijara, Wakala, Musharaka et Murabaha.

Afin d’harmoniser la logique d’obligation financière, conformément admise auprès des banques conventionnelles, à celle des circuits islamiques, ces derniers contournent le principe du taux d’intérêt en liant les rendements aux actifs.

«Le gouvernement est conscient que nous devrions développer et compléter dès que possible les aspects opérationnels, juridiques et réglementaires de la finance islamique», indique Hicham Talby, cité par Bloomberg. En effet, un cadre juridique devra être défini pour initier l’émission de l’Ijara, tandis que le processus de lancement des trois autres prendra moins de temps.

Selon Hicham Talby, le ministère va par ailleurs mettre en place un fonds de sukuk souverain, car il s’attend à ce que «les émissions libellées en dirham deviennent plus routinières à moyen terme», selon la même source.

Pour rappel, les ventes mondiales de sukuk ont atteint un niveau record de 55,7 milliards de dollars en 2017, éclipsant le record précédent de 51,6 milliards de dollars en 2012, rapporte encore Bloomberg.