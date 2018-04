Pour le rabbin Levi Banon, «le judaïsme a fleuri au Maroc»

La «Marche de la Vie» a lieu chaque année en Pologne. Plusieurs milliers de personnes de confession juive y commémorent la Shoah (l’holocauste).

Décrit comme un projet éducatif international, l’événement attire de nombreux fidèles venus du monde entier. Cette marche est aussi une sorte de rituel pour les moins jeunes, «à laquelle assistent tous les enfants juifs après avoir fêté leurs quinze ans».

La marche s’effectue sur plus de trois kilomètres, dans la commune d’Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration et d’extermination du Troisième Reich (1933 – 1945).

La délégation juive marocaine y est fortement présente. A sa tête, le rabbin Levi Banon explique qu’il y a entre 3 000 et 4 000 marocains de confession juive dans le royaume.

Interrogé sur la liberté religieuse au Maroc, le rabbin explique que dans le pays, «nous cohabitons très bien, avec les autres religions, autant avec la communauté musulmane que chrétienne». Et d’ajouter : «La communauté juive a fleuri au Maroc. Elle y est installée depuis plus de 2 000 ans, voire plus.»

Cette forte présence dans le pays a permis à la communauté de s’établir pleinement, selon le rabbin, pour qui «la communauté est très respectée par le gouvernement».

Par ailleurs, le rabbin, Banon explique que la plus grande partie de juifs au Maroc est établie à Casablanca. La communauté dispose de 22 synagogues en activité, de six restaurants cacher, de cinq bouchers cacher et de quatre écoles hébraïques.