Marrakech : L’Italien Tarquini remporte la 3e course du «FIA WTCR Race of Morocco», Mehdi Bennani est 6e

L’Italien Gabriele Tarquini a remporté dimanche, la 3e course du «FIA WTCR Race of Morocco», disputée dimanche au circuit Moulay El Hassan à Marrakech.

Le pilote italien de la «Hyundai i30 N TCR1» commence plutôt bien cette saison, après une performance réalisée dans la première course de cette première manche du championnat du monde WTCC.

La deuxième place est revenue au vétéran français, Yvan Muller (Hyundai i30 N TCR15), alors que le pilote suédois Thed Bjork (Hyundai i30 N TCR1) a occupé la troisième place au classement final.

Le champion marocain Mehdi Bennani (Volkswagen Golf GTI TCR) a réalisé de bonnes performances durant cette première manche avec une 2e place dans la deuxième course, une 5e place dans la première et une 6e position dans la troisième course.

A l’issue de cette première manche disputée samedi et dimanche au circuit Moulay El Hassan, le pilote français Jean-Karl Vernay s’est classé premier avec 39 points, suivi de l’Italien Gabriele Tarquini (32 points) et le Suédois Thed Björk (32 points).

Le pilote marocain Mehdi Bennani occupe la 4è position avec 30 points, une bonne prestation qui cadre avec les objectifs fixés par le pilote marocain et qui consistent à rester dans le peloton de tête.

Le «FIA WTCR Race of Morocco 2018» est la première manche de ce championnat du monde. Reprenant la plupart des manches de la dernière saison du WTCC, le calendrier de 2018 en comprend dix, composées de trois courses chacune, soit trente courses sur la saison.

Voici le classement des quatre premiers, à l’issue de cette première manche du FIA WTCC :

1. Jean-Karl Vernay (39 points)

2. Gabriele Tarquini (32 points)

3. Thed Björk (32 points)

4. Mehdi Bennani (30 points)