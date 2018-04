Marrakech : La Conférence ministérielle euro-africaine sur la migration prévue le 2 mai

La 5ème Conférence ministérielle du dialogue euro-africain sur la migration et le développement aura lieu le 2 mai prochain à Marrakech, indique aujourd’hui dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI).

L’évènement réunira des mnistres et des représentants de haut niveau de l’Union européenne et de l’Afrique «pour repenser le dialogue et définir ses priorités pour la période 2018-2020». La conférence fait suite aux engagements politiques des pays partenaires de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et centrale et des pays partenaires européens pris en 2006 pour construire une approche globale, concertée et équilibrée de la gestion des migrations.

Cet évènement connaîtra l’adoption du programme de coopération multi-annuel : la Déclaration et le Plan d’action de Marrakech. Ce dernier prévoit de «promouvoir les avantages des migrations en termes de développement et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées : promouvoir la migration légale et la mobilité ; renforcer la protection et l’asile ; prévenir et lutter contre la migration irrégulière, le trafic de migrants et la traite d’êtres humains, et échanger dans un esprit de partenariat et de transparence sur les questions du retour, de la réadmission et de la réintégration», poursuit le MAECI.

Le «mécanisme d’engagement pour le Plan d’action de Marrakech 2018-2020» a été mis en place pour l’occasion. «Chaque pays partenaire du Processus de Rabat participant à la Conférence ministérielle peut s’engager à appuyer une ou plusieurs actions du Plan d’action de Marrakech. Le secrétariat du dialogue assuré par le Centre international pour le développement des politiques migratoires prendra note de l’ensemble des engagements pris et appuiera leur mise en œuvre en fonction des besoins identifiés».