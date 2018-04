La lettre d’amour d’une Marocaine aux Italiens, plus forte que la haine

Houda, jeune étudiante à l’Université de Milan, en route justement vers un cours, a été la cible d’un racisme qui, comme elle raconte, lui a glacé le sang.

Vendredi dernier, Houda est à la station de métro depuis deux heures, en espérant arriver à temps à l’université. Retard après retard, elle s’inquiète de plus en plus, déterminée à prendre le prochain convoi. C’est là où le drame surgira.

8h17, elle se précipite à l’intérieur d’une rame de métro. Un homme la pousse violemment. En une fraction de seconde, son sang se glace. Elle est paralysée. L’homme, d’une «violence inouïe, guidé par une rage aveugle», ne s’arrête pas là. Il hurle, la menace, allant jusqu’à la traiter de meurtrière.

Houda explique dans sa lettre qu’elle a essayé de ne pas se laisser atteindre par ces attaques. Elle décide de se faufiler dans la masse et de retenir ses larmes, tout en lui souriant. Les hurlements de l’homme s’intensifient et la jeune fille finit par craquer en pleurs.

Face à cette scène, plusieurs passagers la consolent en lui disant d’ignorer ces remarquent et s’excusent auprès d’elle. Cette solidarité fera sourire Houda, qui se sentira de nouveau «à la maison, de nouveau elle-même et de nouveau dans [son] pays, parmi [son] peuple».

Houda Latrech, attaquée à cause de son voile, dit avoir voulu écrire «non pas pour se plaindre, ni pour polémiquer» : «Ce n’est pas une accusation, mais plutôt une lettre de remerciement. Je ne suis pas une victime et je ne tomberai pas dans la victimisation. Je ne céderai pas à la haine et à la peur, parce que c’est ce qu’ils veulent nous faire aujourd’hui.»

Sa lettre, partagée sur son compte Facebook, fera rapidement le tour des réseaux sociaux et sera reprise par plusieurs médias locaux.