Affaire Mimoun Kaabouni : Comment l’un des rois de la cocaïne en Europe a été arrêté

Mimoun Kaabouni, alias Rocky, était l’un des «rois de la cocaïne» en Europe. El Español est revenu ce lundi sur l’opération Baklava, qui a permis le démentèlement de ce réseaux en 2016.

Rocky, Néerlandais d’origine marocaine et surnommé l’Escobar Marocain, menait une vie luxueuse à Marbella. Vie qu’il se payait grâce au trafic de cocaïne, commercialisée en Espagne et en Roumanie.

Après avoir fait ses débuts avec la mafia marocaine aux Pays-Bas (Mocro-Maffia), il montera son propre «business» en Espagne en créant une nouvelle route de la drogue, qui transitait via le port de Constanta à destination de la Roumanie.

Depuis plusieurs années, Rocky est dans le viseur des autorités espagnoles. Les enquêteurs ont détecté le flux d’astronomiques sommes d’argent dans les différents comptes bancaires du suspect. Par ailleurs, il possédait également plusieurs biens immobiliers en Espagne, au Maroc et à Dubaï.

L’opération Baklava, menée conjointement par les autorités espagnoles et roumaines, a permis la découverte d’une importante cargaison de bananes en provenance d’Amérique du Sud. Sous cette marchandise, plus de 2,5 tonnes de cocaïne pure a été découverte. Il s’agit de la plus grande quantité de cette drogue, saisie en Europe de l’Est.

L’information a été donnée par des agents infiltrés de la police roumaine, qui ont rapidement pu arrêter les associés du malfaiteur. Rocky ne recevant pas un message de confirmation, s’est précipitamment dirigé vers l’aéroport de Marbella où il a pris un billet pour le Maroc.

Kaabouni ne montera jamais à bord de l’avion. Il a finalement été arrêté en 2016 et a écopé d’un peine de 20 ans de prison de ferme. Ses quatre autres associés en feront 18.