Essaouira : Le Festival Gnaoua et Musiques du monde met en avant la relève Tagnaouite

Le Festival Gnaoua et Musiques du monde revient avec une 21e édition, prévue du 21 au 23 juin prochain. Cette année, les jeunes maâlems seront à l’honneur pour assurer la relève de l’art Gnaoui, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le temps de quelques concerts, la relève Tagnaouite sera ainsi présente sur la scène Moulay El Hassan. Hossam Guinéa, fils de «l’indétrônable» maâlem Mahmoud Guinéa, «s’est vu offrir le guembri de son père sur scène peu de temps avant sa disparition et s’apprête à prouver au monde qu’il est digne de son héritage avec une fusion artistique des plus pointues». Le jeune artiste va se produire aux côtés de la «nouvelle coqueluche anglaise du jazz, le saxophoniste Shabaka Hutchings», ainsi que du guitariste et bassiste français d’origine vietnamienne, Nguyen Le, le pianiste flutiste David Aubaile et Omar Barkaoui, «un des batteurs marocains les plus doués de sa génération».

Hossam Guinéa est ainsi encouragé dans sa démarque artistique à travers cette création marocaine, française et anglaise. Le festival lui produit un album composé du répertoire des gnaouas d’Essaouira.

Le maâlem Abdeslam Alikane, lui, proposera des concerts quotidiennement autour de trois écoles de la «tagnaouite», celle de Casablanca avec Ismael Rahil, Brahim Hamam et Khalid Sansi, celle de Marrakech avec Moulay El Tayeb Adhbi, Tariq Ait Hmitti et Hicham Merchane, et enfin celle d’Essaouira, représentée par Said Boulhimas, Abdelmalek El Kadiri et Mohammed Boumazzough.

Toute une programmation qui permettra de faire briller sur scène les étoiles de la relève Tagnaouite.