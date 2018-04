«Deep State» : La série politique de Fox, tournée au Maroc

La première série produite par le département européen et africain de la chaine Fox est s’intitule «Deep State», tournée au Maroc.

Débuté en mai 2017, le tournage s’est fait en grande partie au Maroc, plus précisément à Casablanca. La métropole a été choisie pour représenter le climat et «chaud et poussiéreux» de Beyrouth.

Mark Strong, acteur principal de la série (dans le rôle de Max), revient sur cette expérience : «Le Maroc est comme une scène instantanée où l’on tourne beaucoup dehors, c’est ce qui fait la différence.»

Le tournage a coïncidé avec le mois du Ramadan. Il a particulièrement marqué l’acteur, qui était impressionné par la mobilisation d’une équipe observant le jeûne en pleine chaleur : «Les gens ne peuvent pas être plus attentifs et efficaces, et ils le font pendant le Ramadan, ce qui prouve qu’ils sont très talentueux.»

La série tourne autour d’un ex-agent du M16 (Max) qui, dix ans après sa retraite, est forcé de reprendre ses services pour sauver sa famille. Derrière cette trame, la série traite aussi des relations entre Occident et Moyen-Orient. La diffusion de la série débute ce lundi 9 avril en Europe.