France : Une femme agressée à cause de son voile

Une mère de famille de 38 ans marchait en compagnie de son fils à Vélizy (Yvelines), près de l’école de celui-ci, lorsqu’un déséquilibré de 51 ans s’en est pris à elle jeudi dernier, indique Le Parisien.

En cause, le voile de Sabrina. «Un automobiliste se gare à proximité, se dirige vers elle et engage la conversation au sujet de son voile et de sa religion», précise la même source. Face au refus de la femme de lui répondre, l’individu s’énerve et lui dit qu’il «est lui aussi un fervent pratiquant d’un autre culte mais qu’il ne s’affiche pas dans la rue», avant de l’accuser d’être «radicalisée» et de lui dire qu’elle «devrait rentrer chez [elle]».

Sabrina commence à s’inquiéter et cherche son téléphone pour appeler son mari. Le déséquilibré lui arrache son portable des mains et le jette à terre. «Il s’agrippe à ses vêtements, avant de lui intimer l’ordre de n’appeler personne. Des badauds interviennent pour le calmer et l’agresseur s’enfuit en courant», indique Le Parisien.

Une patrouille de police passait par là et a interpellé le quinquagénaire avant de le placer en garde à vue au commissariat de Versailles. L’homme a subi une expertise psychiatrique le lendemain et le médecin a estimé que «son discernement [était] altéré». La garde à vue a été levée vendredi soir et l’individu «a été remis en liberté dans l’attente que la victime puisse mesurer l’ampleur de son traumatisme psychologique».