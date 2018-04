Insolite : La reine Elizabeth descendante du prophète ?

Une rumeur plutôt farfelue concernant l’origine de la reine Elizabeth fait la Une, rapporte The Economist. Au Moyen Orient et en Afrique du Nord, certains universitaires et journalistes tentent de savoir si la monarque de 91 ans est descendante du prophète.

The Economist se base sur un article du quotidien Al Ousboue publié en mars dernier qui suggère que la reine pourrait être une lointaine cousine du roi Mohammed VI, du roi de Jordanie et «sans oublier Ayatollah Ali Khamenei, le leader suprême d’Iran».

Selon la même source, les origines de la reine auraient été questionnées des années auparavant, mais certains rapports ont poussé certaines personnes à creuser dans le passé. Pour Al Ousboue par exemple : «La lignée de la reine est celle du ‘’Earl of Cambridge’’ datant du 14ème siècle durant la période médiévale musulmane en Espagne, jusqu’à arriver à celle de la fille du prophète Fatima».

Aux origines, la princesse Zaida

L’histoire la plus populaire est basée sur Zaida, une princesse musulmane qui a fui Séville durant le 11ème siècle pour aller vers la court chrétienne d’Alfonso VI de Castille. Le magazine britannique indique Zaida «a changé son nom pour Isabella, puis s’est convertie au christianisme et a porté l’enfant d’Alfonso, un fils appelé Sancho. L’un des descendants de ce derniers s’est marié plus tard avec le ‘’Earl of Cambridge’’».

Toutefois, les origines de Zaida peuvent être discutées. Certains disent qu’elle est la fille de Muatamid Bin Abbad, le troisième et dernier roi de la Taifa de Séville en Andalousie et membre de la dynastie Abbabide. D’autres avancent qu’elle s’est mariée avec quelqu’un de sa famille.

Dans le monde arabe, les réactions sont variées concernant cette affaire. Certains ont accueilli l’idée en appelant la reine Sayyida ou Charifa tandis que d’autres considèrent que c’est un complot «perfide» pour faire «revivre l’empire britannique avec l’aide des musulmans», précise The Economist.

Si le célèbre magazine économique s’est amusé à relayer cette théorie pour le moins surprenante, il n’aura pas pousser le jeu jusqu’à demander ce qu’en pense la famille royale britannique.