Gaffe de Stewart à Rabouni : Le chef de la MINURSO attendu au ministère des Affaires étrangères

Dans un précédent article, nous avions indiqué que les autorités marocaines n’ont pas été convaincues par les «excuses verbales» du chef de la MINURSO suite aux erreurs commises par le Canadien, le vendredi 6 avril au camp Rabouni.



On apprend ce soir que Colin Stewart est attendu demain matin à Rabat au siège du ministère des Affaires étrangères où il aura une entrevue avec Nasser Bourita. Il devra apporter des explications à la partie marocaine à propos des mots écrits sur le registre de condoléances en la mémoire de Ahmed Boukhari.



Pour rappel, le chef de la MINURSO a qualifié le défunt d' «ambassadeur», qualificatif réservé aux représentants diplomatiques de pays reconnus par les Nations unies, et a présenté ses condoléances en son nom et aux noms des «Nations unies et du secrétaire général».



Vendredi, le porte-parole d'Antonio Guterres s’était contenté de déclarer à la presse que «le secrétaire général est attristé d’apprendre le décès d’Ahmed Boukhari et présente ses sincères condoléances à sa famille».