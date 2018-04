Le président du Ministère public contre le mariage des mineurs ?

Mohamed Abdennabaoui, président du ministère public, a pris position concernant le mariage précoce en adressant une circulaire aux magistrats du parquet, le 29 mars, où il indique que c’est «une atteinte aux droits de l’enfant», informe Médias24.

«Le mariage précoce des enfants est une transgression de leurs droits, a fortiori leur droit à la santé physique et mentale ainsi que leur droit à l'éducation qui les prépare à construire une vie digne.»

Le président du ministère public appelle les magistrats du parquet à «s'opposer aux demandes de mariage qui ne tiennent pas compte de l'intérêt supérieur du mineur». Pour cela, il invoque, l’article 32 de la constitution, qui assure «une égale protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale».

Mohamed Abdennabaoui évoque également l’article 34 de la Moudawana où les parents ont certains devoir à l’égard de leurs enfants comme celui de leur fournir «protection et de veiller sur leur santé depuis la conception jusqu’à l’âge de la majorité» mais aussi celui de «prendre toutes les mesures possibles en vue d’assurer la croissance normale des enfants, en préservant leur intégrité physique et psychologique» et encore d’assurer «l’enseignement et la formation qui leur permettent d'accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société».