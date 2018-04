Deux bateaux de la Marine marocaine font escale à Saint Nazaire

Deux bateaux de la Marine nationale du Maroc ont amarré dans le port de Saint Nazaire, le vendredi 6 avril, pour une escale de routine. «A leur bord, de jeunes marins marocains en formation mais également des soldats de plusieurs pays africains», indique France Info.

La frégate de surveillance Hassan II, mise en service en 2002-2003 et faisant près de 93,5 mètres est arrivée dans le bassin, escortée par une manœuvre de deux remorqueurs. Une fois amarrée, «les remorqueurs repartent dans l'estuaire pour prendre en remorque la frégate de type Sigma, Sultan Moulay Ismail, plus récente et construite aux Pays-Bas en 2012 par le chantier Damen», indique la même source.

La frégate Sultan Moulay Ismail mesure 105m et peut accueillir 110 personnes. «Les jeunes équipages en formation sont Marocains mais aussi des marins de plusieurs pays africains qui apprennent à naviguer, s'entraîner ensemble et découvrir le monde. Maroc, Congo Brazzaville, Sénégal, Guinée Conakry, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun», ajoute France Info. Ces marins font leur formation à l’école royale navale à Casablanca. La prochaine destination devrait amener ces équipages aux Pays-Bas. Le départ est prévu, lundi 9 avril.