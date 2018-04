Maroc : Troisième édition du forum «Destination Acadie» pour émigrer au Canada

Quatre provinces de l’est du Canada sont à la recherche de Marocains qui souhaiteraient étudier, vivre, travailler ou faire des affaires. Il s’agit de la Nouvelle-Ecosse, l’Île-du-Prince Edouard, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, indique un communiqué de presse.

A cette occasion, une délégation canadienne de trente personnes – agents d’immigration, représentants d’universités et d’instituts de formation, acteurs du développement économique francophone – se déplaceront à Marrakech, Casablanca et Rabat pour aller à la rencontre de candidats marocains attirés par des opportunités au Canada, lors de la troisième édition du forum Destination Acadie. «Nouveauté de l’édition 2018, des employeurs canadiens s’entretiendront avec des candidats dans les secteurs de la restauration, du tourisme, du transport, et des technologies de l’information et de la communication», ajoute la même source.

L’ambassade du Canada du Maroc sera également présente pour expliquer les démarches d’immigration et les nombreux programmes dans ce sens tels que : Mobilité francophone, Entrée Express, le Programme pilote d’immigration.

Pour assister à l’événement à Marrakech, le 14 avril de 10h à 15h ; à Casablanca, les 16 et 17 avril de 16h à 18h et à Rabat, le 19 avril de 13h à 18h, il suffit de s’inscrire sur le site de l’ambassade du Canada au Maroc. Les candidats retenus recevront une invitation.