Saisie record de milliers de livres piratés à Casablanca et Salé

Une saisie record a été effectuée, mercredi 4 avril, de milliers de livres piratés dans des entrepôts à Salé et Casablanca. Des descentes simultanées ont été réalisées chez des revendeurs qui détenaient plus de 2 000 cartons de livres, indique le site d’information Livres Hebdo.

Un marché clandestin de grande ampleur qui concerne des livres majoritairement issus de l’édition arabophone, publiés chez Hachette Antoine et le Centre culturel arabe, mais aussi des best-sellers en français de développement personnel, des livres de Gallimard, J’ai lu, Folio et Pocket, comme le dernier opus de Tahar Ben Jelloun, «La Punition» (Gallimard, 2018), ou bien «Chanson douce» de Leïla Slimani (Gallimard, 2016), ainsi que «des titres de Yasmina Khadra, Paula Hawkins, Dan Brown, Haruki Murakami, Michel Foucault ou encore Dostoïevski», ajoute la même source.

Contacté par Livres Hebdo, l’un des membres de l’Association marocaine des éditeurs précise que ces livres piratés «sont vendus entre 12 et 15 dirhams». Ce marché clandestin provient d’Egypte, précise la même source. «Ça fait trois, quatre ans qu’on y est confronté mais c’est la première fois que l’Etat marocain prend conscience de la chose. Il faut savoir que c’est une industrie énorme, qui fait travailler des milliers de personnes. Ils impriment de grosses quantités en Egypte et exportent librement et avec une impunité totale dans tous les pays arabes (Tunisie, Syrie, Maroc, Algérie, Irak, Jordanie)», ajoute-t-il.

Ce marché informel semble pourtant n’être que «la partie immergée de l’iceberg». L’action qui a été menée par les autorités marocaines «est un message direct et clair» vers les pays touchés par les reventes illégales, estime encore l’un des membres de l’Association marocaine des éditeurs.