France : Abdelmalek Alaoui lauréat du prix Spécial Turgot du livre économique francophone de l’année

L’analyste politique et éditorialiste Abdelmalek Alaoui a reçu, mercredi 4 avril à Paris, le prix Spécial Turgot du livre économique francophone de l’année, pour son opus «Le Temps du Continent», lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Bercy, sous la présidence du ministre des Finances Bruno Le Maire et d’un parterre de personnalités françaises et internationales.

Le jury, qui a décerné la distinction à M. Alaoui, était présidé par Jean-Claude Trichet, ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, et composé de représentants du monde des affaires et de la vie académique.

L’ouvrage d’Abdelmalek Alaoui, sorti fin 2017, est une coédition entre les maisons Descartes & Cie et Cent Mille Milliards, et regroupe des analyses portant sur l’évolution récente du continent africain.

Ses éditeurs indiquent dans une note que l’approche développée par l’auteur dans cet ouvrage est «faite de cadrages conceptuels forts et d’incursions dans des problèmes conjoncturels et concrets, est rigoureuse, nuancée, stimulante. Elle permet de saisir les enjeux des compétitions commerciales, économiques et politiques qui se trament autour du berceau de l’humanité, devenu le lieu de cristallisation de nombreux espoirs et d’ambitions mondiales».

A la tête du groupe de conseil Guépard, également éditeur du Huffpost Maroc et de La Tribune Afrique, M. Alaoui est un spécialiste de l’Afrique et un expert en communication. Diplômé de Sciences Po Paris et de HEC, il fait partie, depuis 2015, des Young Global Leaders du Forum de Davos. Surnommé par le magazine Jeune Afrique «l’homme qui murmure à l’oreille des puissants», il conseille depuis une quinzaine d’années capitaines d’industrie, multinationales et pouvoirs publics issus d’Afrique de l’Ouest et de l’Hexagone.