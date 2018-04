Scott Pruitt au Maroc pour l'intérêt de compagnies GNL américaines ?

Scott Pruitt et Mounia Boucetta / DR

La visite controversée au Maroc de Scott Pruitt, à la tête de l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA), continue à faire les gros titres aux Etats-Unis. Après que le républicain ait été critiqué pour ses dépenses extravagantes, un sénateur démocrate s'interroge maintenant sur les motivations de son voyage au Maroc, en décembre dernier. Dans une lettre adressé au républicain Scott Pruitt, le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse se questionne à propos de ce déplacement :

«Les révélations récentes soulèvent de nouvelles questions au sujet de ce voyage, et des futurs voyages potentiels, étant donnés vos liens étroits avec l'industrie pétrolière.»

Whitehouse s'est référé dans sa lettre à la visite de travail de quatre jours de Pruitt au Maroc. Le républicain s'est entretenu avec ses homologues marocains, «afin de promouvoir l'importation de gaz naturel, une mission qui contredit l'utilité de l'agence qu'il dirige». En effet, comme avait rapporté Le Desk, Pruitt a rencontré le ministre de l'Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah. Aux côtés de quatre de ses fonctionnaires, le chef de l'EPA s'est entretenu avec le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta.

Aziz Rabbah, ministre de l'Energie et Scott Pruitt, patron de l'EPA à Rabat en décembre 2017 / Ph. European Press Photo Agence

Par ailleurs, Scott Pruitt s'est rendu à l'IRESEN Green Energy Park, une plateforme internationale de tests, de recherche et de formation en énergie solaire, située dans la ville verte de Benguerir (50 km au nord de Marrakech). Pas très loin de Benguerir, Pruitt était également inscrit «en tant que participant à la 6ème édition de la Conférence internationale des Dialogues atlantiques organisée par l'OCP Policy Center à Marrakech», affirme encore Le Desk. Arrivé aux Etats-Unis le mercredi 13 décembre, M. Pruitt a déclaré que ce voyage «nous a permis de transmettre directement nos priorités et nos meilleures pratiques aux dirigeants marocains».

«Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec des pays comme le Maroc pour améliorer la gestion de l'environnement dans le monde entier.»

Promouvoir les terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié américains

Les réunions que Scott a tenues au Maroc et aux États-Unis ne reflètent pas vraiment cette volonté. Whitehouse, fait également allusion à cela dans sa lettre relayée par The Hill. Il a expliqué que le voyage de Pruitt était principalement organisé pour «vendre des terminaux d'exportation de GNL américains» dans un pays qui travaille à développer ses ressources dans ce domaine.

Whitheouse a souligné que quelques jours avant d'entamer ce désormais célèbre voyage au Maroc, Pruitt «a rencontré de nombreux représentants d'associations et d'entreprises ayant des intérêts dans les exportations de GNL».

Il a même eu des entretiens, deux jours avant sa visite, avec des représentants de Kinder Morgan, la plus grande entreprise en Amérique du Nord, spécialisée dans les infrastructures de transports et de stockages dédiés aux hydrocarbures.

«Si ce sont ces personnes qui vous ont conseillé avant votre départ, cela suggère que l'objectif n'a pas grand chose à voir avec la mission de l'EPA, mais a un rapport avec vos intérêts en Oklahoma.»

Scott Pruitt / Ph. Dylan Hollingsworth - The New York Times

Le passif pro-GNL de Pruitt

En fait, Whitehouse fait référence à l'histoire sombre de Pruitt avec le pétrole et ses politiques pro-GNL. Car, avant d'être nommé par le président Donald Trump à la tête de l'EPA le 17 février 2017, Pruit, à l’époque procureur général dans l'Oklahoma, avait critiqué en 2010 les règlements de l'agence, qu’il dirige maintenant. Avant d’être nommée à sa tête, le sénateur a mené 14 actions en justice contre l’agence.

Pendant les campagnes dans l'Oklahoma, il aurait reçu, selon le New York Times, des contributions de l'industrie des combustibles fossiles. Récemment, Scott aurait récemment loué un appartement, appartenant à une grande famille de lobbyiste dans le secteur des énergies, a révélé CNN.

La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a réagi en disant que Donald Trump n'est pas vraiment «d’accord» avec ça. «Nous examinons la situation. Lorsque nous aurons plus de détails, nous vous ferons part des résultats. Nous sommes en train d’enquêter sur ça à la Maison Blanche», a déclaré Sanders à CNN.

Désormais, le bureau de l'inspecteur général de l'EPA examine tous les voyages officiels de Pruitt en 2017, y compris celui effectué au Maroc.