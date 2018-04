Le Forum des femmes marocaines dévoile les résultats d’une étude sur la représentation politique des femmes

L’association Jossour Forum des femmes marocaines (FFM) mène, en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert (FES), un projet de promotion de la représentation politique des femmes au Maroc.

A cet effet, une conférence de presse a récemment été organisée pour présenter les résultats de l’étude portant sur «l’Évaluation des mécanismes de promotion de la représentation politique des femmes au Maroc», première phase du projet menée entre février et octobre 2017.

«Les résultats de l’étude font état d’une situation en contradiction avec la volonté Royale de promouvoir l’égalité et hisser les femmes aux plus hautes sphères du pouvoir, à la dynamique de développement socio-économique qui se dit être inclusive, aux Conventions internationales qui engagent le Maroc, aux principes constitutionnels d’équité, de justice, d’égalité et de parité, et à l’exigence démocratique imposée par une population composée de plus de 51% de femmes», poursuit le FFM.

L’étude a associé des personnalités institutionnelles, élu(e)s, universitaires, ONG, partis politiques, syndicats, personnalités internationales et autres, dans l’analyse des mécanismes de promotion de la représentation politique des femmes et la proposition de mesures pour surmonter les obstacles et conférer plus de représentativité aux organes élus.