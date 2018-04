Maroc : Le spectacle de hip-hop «Danser Casa» se produit dans six villes

Dans le cadre de sa saison culturelle, l’Institut français du Maroc organise une tournée du spectacle «Danser Casa», du 6 au 20 avril, dans les villes de Casablanca, Tétouan, Meknès, Rabat, El Jadida et Agadir, indique l’établissement dans un communiqué.

«Sous la direction artistique des deux célèbres chorégraphes Kader Attou et Mourad Merzouki, cette création commune s’inspire de l’effervescence artistique de Casablanca et du Maroc pour proposer un voyage à travers les époques et les techniques de la danse Hip Hop. Sur le plateau, ce sont huit personnalités qui présentent avec ardeur et passion le travail d’un an. Ils nous content, durant une heure, une histoire tant poétique que puissante autour du corps, du collectif et du vivre-ensemble», lit-on dans le communiqué.

En marge des représentations, l’équipe de «Danser Casa» assurera des ateliers et des rencontres avec des élèves et des danseurs marocains. Son objectif est de transmettre son savoir-faire et de partager l’histoire de cette création.

Les représentations auront lieu à Casablanca le 6 avril à 20h30 au Théâtre Moulay Rachid ; à Rabat le 14 avril à 20 heures à la Salle Bahnini ; à Tétouan le 9 avril à 19 heures au Centre culturel de Tétouan ; à Meknès le 11 avril à 20 heures au Théâtre de l’Institut français ; à El Jadida le 17 avril à 19 heures au Théâtre Saïd Afifi ; à Agadir le 20 avril à 19 heures au Théâtre de verdure de l’Institut français.