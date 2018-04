Elections en Belgique : Le parti Islam est candidat dans six communes

Le 14 octobre prochain, le parti Islam se portera candidat aux élections communales belges, prévues à cette date. Ainsi, il présentera des listes dans les six communes que sont Liège, Verviers, Herstal, Ans, Saint-Nicolas et Dison. Cette décision a été confirmée à l’agence Belga par Talal Magri, coordinateur de la campagne des élections communales en Wallonie et futur tête de liste à Liège.

Le parti Islam indique que ses listes sont déjà complètes et qu’elles seront déposées bientôt. Talal Magri espère également être présent à Namur, Mons et Charleroi. Il dit baser la campagne de la formation musulmane «sur une véritable politique participative, mais aussi sur l’égalité du travail ou du logement, sans oublier la thématique du vivre-ensemble et une véritable politique d’intégration», rapporte Belga.

Le coordinateur souligne par ailleurs que «chacun a d’abord des devoirs envers le pays qui l’accueille et cela passe par l’apprentissage de la langue ou de l’histoire du pays», souhaitant ne pas endosser l’image du «parti religieux». Pour cette raison, il indique être ouvert aux candidats non-musulmans : «Nous défendons des valeurs et pas des dogmes (…) Nous voulons d’abord aider nos concitoyens et ce, peu importe la conviction.» Des propos qui contrastent fortement avec le référentiel islamiste de la formation, inchangé dans le fond mais lissé dans la forme. En 2012, année de sa création, le parti Islam avait été élu à Molenbeek et Anderlecht.