Antonio Guterres recommande de prolonger d'un an le mandat de la Minurso

Le secrétaire général de l’ONU a distribué aux membres du Conseil de sécurité son rapport annuel sur le Sahara occidental. La copie finale ne diffère pas de celle diffusée le 29 mars.



Antonio Guterres recommande aux Quinze de prolonger le mandat de la Minurso d’une année supplémentaire, jusqu’au 30 avril 2019. Le diplomate portugais souligne qu’à l’ère de l’interdépendance mondiale, «les conséquences socio-économiques, humanitaires et sécuritaires de ce conflit prolongé pèsent lourdement sur l’intégration régionale et sous-régionale».



Dans son rapport, le secrétaire général a fait état uniquement des incursions des éléments armés du Polisario à El Guerguerate, mais sans mentionner la présence de miliciens dans les autres zones tampons.



La présentation de ce document sera suivie par la rédaction du projet de résolution par un membre du «Club des amis du Sahara occidental», avant de le soumettre aux autres membres du Conseil de sécurité lors des séances des 17 et 25 avril.