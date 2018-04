Espagne : Accusé à tort de viol, un Marocain se voit refuser la nationalité

Un ressortissant marocain s’est vu refuser la nationalité espagnole par le ministère de la Justice, accusé à tort d’agression sexuelle, indique le journal régional Diario de Mallorca. La Direction générale de la Garde civile lui a en effet attribué deux délits particulièrement graves, perpétrés à Majorque, le confondant avec un violeur présumé.

L’erreur a toutefois été clarifiée à temps, ce qui a permis à l’homme d’entamer les procédures administratives pour obtenir la nationalité espagnole. En juillet 2015, le ministère de la Justice avait refusé sa demande au motif qu’il avait fait l’objet de deux arrestations à Majorque en 2014. La première concernait des accusations de mauvais traitement dans un cadre familial, tandis que la seconde était liée à une agression sexuelle.

Le Marocain avait fait appel devant l’Audience nationale, avant qu’il soit prouvé qu’il n’avait en réalité jamais résidé à Majorque, mais qu’il vivait dans la comme de Reus, en Catalogne. L’Audience nationale avait en effet apporté les éléments démontrant que ces accusations étaient erronées.

Les dates mentionnées dans son passeport attestaient notamment d’un séjour au Maroc qui correspondaient à celles des délits perpétrés. L’individu s’était rendu dans son pays d’origine en septembre 2014 et n’était rentré en Espagne que deux mois plus tard, soit l’intervalle pendant lequel les faits de violence domestique et d’agression sexuelle avaient été commis.