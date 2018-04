Arrivés en France, peu d’immigrés sont à l’abri d’une dégradation professionnelle

Vendredi 30 mars, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), rattachée au ministère français du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a rendu publics les résultats d’une enquête menée entre 2010 et 2013.

L’étude s’intéresse à la position professionnelle des détenteurs d’un titre de séjour en 2010, ainsi qu’à la nature des métiers exercés par les immigrés à leur arrivée dans l’Hexagone. Des chiffres basés notamment sur l’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (ELIPA) de la Direction générale des étrangers en France (DGEF), relevant du ministère de l’Intérieur.

Relayée par Politis, l’étude indique que ces mouvements migratoires sont largement motivés par un regroupement familial ou par l’application du droit d’asile : «Près de 68% des personnes concernées sont d’origine africaine, 13% d’origine asiatique.»

Un déclassement professionnel

L’enquête constate une «forte dégradation de la situation sur le marché du travail après la migration». Cette tendance se traduit par une hausse du risque de chômage, pour les femmes plus que pour les hommes.

Ainsi, en 2010, «les personnes ayant obtenu un premier titre de séjour d’au moins un an ont connu des changements de positions socioprofessionnelles importants après leur arrivée en France», indique le ministère de l’Intérieur en présentation de l’ELIPA.

Pour celle et ceux qui s’en sortent, le travail qui leur est attribué se limite à des secteurs d’activité restreints, essentiellement le BTP, les petits commerces et les services aux particuliers. Les travailleuses et les travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, eux, restent en bas de l’échelle et occupent des postes peu qualifiés.

Autant dire que ces postes ne reflètent pas réellement le niveau de compétences de ces nouveaux venus en France. En effet, l’enquête démontre que cette migration est une cause directe de la dégradation du statut d’activité de 54% des immigrés, dès leur arrivée dans le pays d’accueil. Par ailleurs, cette situation s’est améliorée pour 19% des interrogés, qui ont pu accéder à un meilleur emploi que dans leur pays d’origine.

«Plus souvent que les hommes, les femmes occupent des positions socioprofessionnelles moins élevées après la migration», ajoute l’enquête, rapportant par ailleurs que «deux tiers des hommes mais seulement un quart des femmes sont en emploi après la migration». Une tendance expliquée par le fait que les femmes rejoignent la France dans le cadre d’un regroupement familial, plus qu’à la recherche d’un emploi, facteur plus dominant de la migration chez leurs congénères.

Une situation stagnante

Trois ans après avoir été interrogés une première fois dans le cadre de cette enquête, «les détenteurs d’un titre de séjour de 2010 sont plus nombreux à occuper des emplois plus qualifiés, surtout d’employés et d’ouvriers, moins souvent de cadres ou de professions intermédiaires», indique encore le ministère de l’Intérieur.

«Pour les hommes et pour les femmes, ce sont la durée de séjour, le statut occupé sur le marché du travail lors de la première interrogation (en emploi ou pas) et le motif administratif du titre de séjour qui sont liés à cette progression», ajoute la même source.

Au total, 32% parmi les interrogés en 2010 ont vu leur situation professionnelle s’améliorer trois ans plus tard. 15% occupent une position moindre, tandis que la situation de la majorité, soit 53%, est restée inchangée.