Emission spéciale MRE : Rassemblement à Paris en soutien à la candidature marocaine au Mondial 2026

La candidature marocaine pour l’organisation de la Coupe du Monde 2026 fait la Une de beaucoup de médias. Les soutiens s’accumulent même à l’étranger, où les Marocains du monde commencent à se mobiliser pour encourager le royaume.

Dans l’émission «Faites entrer l’invité» spéciale Marocains du monde sur Radio 2M, avec Fathia El Aouni et Mohamed Ezzouak, directeur de publication de Yabiladi, la parole a été donnée à Saïd Laatiriss, maire-adjoint à Grigny et président de l’association Dynamic Maroc. Le 15 avril prochain à Paris, le rendez-vous est donné pour un rassemblement sur la place du Trocadéro à 14h30.

«Il n’y aura pas que des Marocains, des Franco-sénégalais, des Franco-maliens et des Français tout court, ceux qui aiment le football. On aura des prises de parole et de la musique», précise Saïd Laatiriss, sur les ondes de Radio 2M. Par ailleurs, des associations d’étudiants franco-marocains et franco-sénégalais se sont mobilisés pour l’organisation de cet événement. «Des MRE de Belgique et de Montpellier vont rejoindre le rassemblement», ajoute le président de l’association.

Une chance inouïe

De son côté, Mohamed Ezzouak indique que cette mobilisation rassemblera, en effet, un grand nombre de MRE :

«Les Marocains partout dans le monde, comme ils sont derrière les Lions de l’Atlas, encourageront le Maroc pour l’organisation du Mondial 2026. C’est une chance inouïe pour toute la diaspora de voir l’organisation d’un événement planétaire dans son pays d’origine.»

Cette manifestation tombe à point nommé, pour montrer le soutien de la diaspora marocaine en plus des pays qui ont déjà annoncé leur soutien publiquement, puisqu’une polémique entre la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et le FIFA met en péril la candidature du Maroc. En l’occurrence, il s’agit de changements de dernière minute dans les critères de sélection.

Les trois plus gros points sont la capacité en nombre de passagers dans chaque aéroport des villes-hôtes avec un nombre minimum de 60 millions de passagers par an. Les villes-hôtes ne doivent compter moins de 250 000 habitants. Enfin, la distance séparant les aéroports les plus proches de ces villes ne doit pas excéder un équivalent de 90 minutes de trajet. Par conséquent, «des villes comme Ouarzazate pourraient ne pas être éligibles et bloquer la candidature marocaine», précise Mohamed Ezzouak.

Le 13 juin prochain aura lieu l’annonce du pays-hôte du Mondial 2026. La nouveauté de cette année est que les fédérations vont voter, un vote unique par pays et publiquement.

