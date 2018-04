Mondial 2026 : Le Maroc mobilise les petits pays de la CONCACAF pour sa candidature

Le Maroc continue de recevoir des soutiens pour sa candidature au Mondial 2026. Cette fois-ci, deux pays de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) viennent d’annoncer leur soutien à la candidature marocaine, comme l’indique le site d’information Inside World Football. Il s’agit de la Dominique et Sainte-Lucie.

Sainte-Lucie soutient officiellement le Maroc dans la course à l’organisation du Mondial 2026. L’annonce a été faite mardi, par le ministre de Développement et de sports, Edmund Estephane. Ce dernier a rencontré l’ambassadeur marocain à Sainte-Lucie, Abderrahim Kadmiri, et a déclaré que «le gouvernement va soutenir le Maroc à 200%. Cela va faire honneur au continent africain et aux pays caribéens».

De son côté, la Dominique soutient aussi la candidature marocaine. La ministre dominicaise des Affaires étrangères et de la Communauté caraïbe, Francine Baron a fait l’annonce, ce mardi 3 avril, en déclarant : «Au nom de la Dominique, je suis heureuse d’annoncer le soutien de mon pays pour la candidature marocaine pour l’organisation de la Coupe du monde 2026».

Dans ce sens, la cheffe de la diplomatie dominicaine a rencontré l’ambassadeur du royaume à Sainte-Lucie. Elle a aussi rappelé les liens forts entre les deux pays : «La Dominique a été dévastée par l’ouragan Maria et a beaucoup à apprendre du Maroc, qui pourrait nous aider à devenir le premier pays résilient climatiquement dans le monde.»

Ces soutiens noient les spéculations suggérant que la CONCACAF constituerait un bloc homogène, qui voterait unanimement pour la candidature du trio US-Canada-Mexico.