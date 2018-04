Le Maroc et la Belgique concluent un accord relatif à l’enlèvement parental

Un accord a été conclu entre le Maroc et la Belgique pour une meilleure application de la Convention de la Haye, a annoncé le ministre belge de la Justice, Koen Geens. Cette convention est relative aux aspect civils de l’enlèvement international d’enfants, communément appelé «enlèvement parental».

En 2017 et après la France, le Maroc a été le deuxième pays où les autorités belges ont enregistré le plus grand nombre de cas d’enlèvement parental d’enfant. Ainsi, ce nouvel accord vise à mener une liaison directe entre les magistrats belges et les services marocains, afin de réduire le temps investi de chaque côté à venir à bout de ces affaires.

Même si la collaboration entre les autorités des deux Etats est au beau fixe, le ministre belge estime cependant que «dans la plupart des cas, tous les contacts doivent encore se faire par l’intermédiaire de dossiers papiers, alors qu’à l’ère numérique, il est plus facile de travailler par courrier électronique, surtout dans un contexte international».

Par ailleurs, le site l’Avenir évoque également une certaine «confusion en ce qui concerne l’application par l’Autorité centrale marocaine de l’article 3 de la Convention», prévoyant que le déplacement ou le non-retour d’un enfant est illicite. Fondement que les services marocains ne considèrent pas de la sorte, selon le site qui précise que «lorsque l’un des parents autorise l’autre à se rendre à l’étranger avec l’enfant, il ne peut jamais être question d’enlèvement parental» au Maroc.

Par ailleurs, une convention obligeant le parent concerné à payer la pension alimentaire, même lorsqu’il réside au Maroc, a également été signée, rapporte la même source.