Tanger : L’usine de Dacia dans le top 5 des usines les plus performantes de Renault

Depuis l’inauguration, en 2012, de l’usine Dacia à Tanger, celle-ci ne fait que monter en puissance et connaît une accélération industrielle notable. Selon l’Agence France-Presse (AFP), le site «produit une voiture toutes les minutes, exporte dans 74 pays au départ du port voisin et attire au Maroc un essaim de sous-traitants».

«L’usine est montée en puissance extrêmement rapidement, elle a fêté son millionième véhicule en juillet dernier et se place dans le top 5 des sites de production», déclare le directeur général pour le Maroc, Marc Nassif, cité par la même source. Renault Maroc contribue dorénavant «à hauteur de 10% des volumes mondiaux vendus par le groupe : en 2017, avec 370 000 véhicules produits au Maroc».

Selon Marc Nassif, «ce qui fait la performance du système industriel, c’est le volume de production et les infrastructures de premier plan» mis en place par les autorités marocaines, dans une région qui était «en sous-activité à la fin du siècle dernier».

Ce pôle se situe à une trentaine de kilomètres du port de Tanger Med. Le processus de production est pensé de A à Z et minuté «de la découpe des tôles à la sortie des voitures rutilantes, en passant par l’emboutissage, la tôlerie, la peinture et le montage». Les véhicules qui sortent de l’usine – 1 200 unités par jour – arrivent en train en 40 minutes, pour être ensuite exportés vers l’Europe, les pays du Golfe, l’Afrique et Cuba, indique l’AFP.

Le directeur de l’usine, Renaud Le Gal, indique le rythme «de production maximale est stabilisé», précisant que l’usine vise 330 000 pour 2018. Par ailleurs, le site de Tanger dispose d’un personnel 100% marocain de 8 600 personnes.