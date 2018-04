Une plainte déposée contre le gouvernement de Melilla après des restrictions sur l’Aïd El Kébir

Une plainte a été déposée après la limitation imposée en 2017 pour le passage de moutons durant la fête de l’Aïd El Kébir, informe ce mercredi le site local El Faro de Melilla.

Annoncé par Mustafa Aberchán, président du parti de la Coalition pour Melilla, cette plainte vise directement le délégué gouvernemental de la ville, Abdelmalik El Barkani, le commandant de la garde civile Ignacio Lombo, la conseillère de la présidence et de la santé publique Paz Velázquez, ainsi que le vétérinaire Luis Jiménez García.

Comme explique la lettre présentée, le vétérinaire qui a signé l’ordre de rejet est tenu responsable de l’irrégularité. De mèche avec le vétérinaire, la conseillère, également en charge de l’abattoir municipal, est elle aussi visée par cette plainte.

Par ailleurs, le déléguée du gouvernement «a permis non seulement de mener à bien cette violation flagrante d’un arrêté ministériel, mais il a aussi fait plusieurs déclarations dans les médias mensongèrement et à l’appui du vétérinaire de décision», précise la lettre. En ce qui concerne le commandant de la Garde civile, «plutôt que d’appliquer la loi et de protéger les citoyens afin de faire valoir leurs droits», il a émis des ordonnances d’expulsion du bétail.

Pour rappel cette décision avait suscité la colère des habitants de l’enclave, qui ont manifesté pendant plus de quatre heure à la frontière. Ces derniers ont d’abord tenté d’empêcher la restitution des animaux en formant une chaîne humaine. Deux d’entre eux ont été arrêtés pour «[avoir causé des] troubles et désobéi aux instructions», a indiqué la Délégation du gouvernement à Melilla.